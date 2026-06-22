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Дани Милс: Очевидно между Тухел и Белингам е имало някакъв сблъсък

  • 22 юни 2026 | 13:46
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Бившият английски футболист Дани Милс смята, че е възникнал „някакъв вид личностен сблъсък“ между Джуд Белингам и селекционера на Англия Томас Тухел, но очаква първият да се поучи от това, докато вторият ясно показва кой е шефът.

Халфът на Реал Мадрид получи фланелката с номер 10 в английския национален тим по футбол за Световното първенство и започна в тази роля в първия мач срещу Хърватия, но преди това германецът няколко пъти оставяше Белингам извън състава. Преди няколко дни в Испания дори се появиха информации, че халфът е потърсил бившия си треньор в Реал Карло Анчелоти за съвет как да изглади разногласията си с Тухел.

Белингам потърсил помощ от Анчелоти, за да се справи с проблемите с Тухел
Белингам потърсил помощ от Анчелоти, за да се справи с проблемите с Тухел

„Мисля, че очевидно е имало някакъв сблъсък между двамата. Това се е случвало няколко пъти“, каза Милс пред изданието Goal.com.

„Очевидно Томас Тухел се е опитвал да покаже, че той е шефът и е отговорен, и с право. Негово право е да избира кой и кога да избере. Без значение кой си и колко добър мислиш, че си, ако не те избера в състава, тогава ще трябва да продължиш с това и ще трябва да се научиш много, много бързо да се справяш. Несъмнено Джуд е изключителен играч и освен това е много, много млад. Мисля, че понякога забравяме това. Може би двамата са провели разговор. Джуд ще узрее и ще стане по-опитен“, коментира още 49-годишният Дани Милс.

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