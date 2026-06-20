Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Германия - Кот д‘Ивоар
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Още тревоги за Тухел око Сака, отново не тренира с отбора преди мача с Гана

Още тревоги за Тухел око Сака, отново не тренира с отбора преди мача с Гана

  • 20 юни 2026 | 22:08
  • 474
  • 0
Още тревоги за Тухел око Сака, отново не тренира с отбора преди мача с Гана

Букайо Сака не участва в тренировката на Англия в събота по време на подготовката за мача от груповата фаза на Световното първенство срещу Гана. Крилото на Арсенал, който влезе от пейката при победата на "трите лъва" в сряда срещу Хърватия с 4:2, тренираше по индивидуална програма, тъй като продължава да се възстановява от контузия в ахилеса, която го притесняваше в края на сезона във Висшата лига през май. Мениджърът на английския отбор Томас Тухел очаква той да бъде на разположение и да започне последния мач от груповата фаза срещу Панама na 28-и юни (неделя) от полунощ българско време.

"Букайо е готов и ще се подготвя все по-усилено. Щом стигнем до последния мач от тази група, той ще бъде напълно готов", категоричен беше Тухел.

Тухел няма да може да пусне от първата минута Сака и Рашфорд и във втория мач на Англия
Тухел няма да може да пусне от първата минута Сака и Рашфорд и във втория мач на Англия

Маркъс Рашфорд тренира, след като се възстанови от проблем, възникнал при успеха над хърватите, където отбеляза късен гол за крайното 4:2.

Англия се изправя срещу Гана на 23-ти юни (вторник) на "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс (САЩ) от 23:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този и всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Германия 0:1 Кот д‘Ивоар, нов отменен гол на Бундестима

Германия 0:1 Кот д‘Ивоар, нов отменен гол на Бундестима

  • 20 юни 2026 | 23:01
  • 5537
  • 42
Кошмар за Бразилия! Рафиня може да изгори до края на Мондиала

Кошмар за Бразилия! Рафиня може да изгори до края на Мондиала

  • 20 юни 2026 | 22:46
  • 4201
  • 2
Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция

Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция

  • 20 юни 2026 | 22:44
  • 1100
  • 0
Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

  • 20 юни 2026 | 21:52
  • 22344
  • 44
Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

  • 20 юни 2026 | 21:40
  • 3320
  • 3
Бивш треньор на Влахович го иска в турски гранд

Бивш треньор на Влахович го иска в турски гранд

  • 20 юни 2026 | 21:35
  • 2392
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Германия 0:1 Кот д‘Ивоар, нов отменен гол на Бундестима

Германия 0:1 Кот д‘Ивоар, нов отменен гол на Бундестима

  • 20 юни 2026 | 23:01
  • 5537
  • 42
Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

Нидерландия нанесе тежък удар на Швеция и гледа по-ведро към 1/16-финалите

  • 20 юни 2026 | 21:52
  • 22344
  • 44
ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна

ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна

  • 20 юни 2026 | 19:54
  • 57925
  • 270
Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

  • 20 юни 2026 | 19:46
  • 24736
  • 211
Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

  • 20 юни 2026 | 20:09
  • 10889
  • 14
Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

  • 20 юни 2026 | 19:12
  • 18657
  • 51