Още тревоги за Тухел око Сака, отново не тренира с отбора преди мача с Гана

Букайо Сака не участва в тренировката на Англия в събота по време на подготовката за мача от груповата фаза на Световното първенство срещу Гана. Крилото на Арсенал, който влезе от пейката при победата на "трите лъва" в сряда срещу Хърватия с 4:2, тренираше по индивидуална програма, тъй като продължава да се възстановява от контузия в ахилеса, която го притесняваше в края на сезона във Висшата лига през май. Мениджърът на английския отбор Томас Тухел очаква той да бъде на разположение и да започне последния мач от груповата фаза срещу Панама na 28-и юни (неделя) от полунощ българско време.

❌ Bukayo Saka is NOT training with England today



⌛️ Arsenal winger working on individual programme as he continues recovery from Achilles complaint



✅ Marcus Rashford is training after muscle niggle pic.twitter.com/5g56TWt2kL — Craig Hope (@CraigHope_DM) June 20, 2026

"Букайо е готов и ще се подготвя все по-усилено. Щом стигнем до последния мач от тази група, той ще бъде напълно готов", категоричен беше Тухел.

Тухел няма да може да пусне от първата минута Сака и Рашфорд и във втория мач на Англия

Маркъс Рашфорд тренира, след като се възстанови от проблем, възникнал при успеха над хърватите, където отбеляза късен гол за крайното 4:2.

Англия се изправя срещу Гана на 23-ти юни (вторник) на "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс (САЩ) от 23:00 часа българско време.

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