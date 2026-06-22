Най-големият спортен ежедневник във Франция се извини на Жереми Доку и отстрани журналистка

Най-популярният френски спортен ежедневник "Екип" поднесе официално извиненията си на белгийския национал Жереми Доку. Причината е, че журналистка от изданието критикува крилото на Манчестър Сити за евентуалното му завръщане у дома, за да може футболистът да присъства на раждането на първото си дете.
Доку разпали сериозна дискусия в Белгия
Доку, чиято съпруга Ширийн трябва да се роди през юли, може да пропусне мач от елиминационната фаза. 24-годишният футболист заяви пред белгийските медии в Сиатъл: „Зависи кога ще се случи, но това е първото ми дете, така че определено искам да бъда там.“
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По този повод в предаването „L'Equipe de Choc“ - част от платформата на медията, журналистката Франс Пиерон изрази недоумение от решението на Доку. „Когато имаш шанс да участваш в Световно първенство, има стотици футболисти, които биха убили, за да бъдат на твое място, това е детска мечта“, каза Пиерон. „И ще оставите всичко това зад гърба си, за да присъствате на раждането на детето си, което е отвратителен момент – извинете, където от бащата „не зависи нищо и няма основна роля“, добави тя.
Коментарите й бяха посрещнати с порой от критики, като впоследствие Пиерон беше отстранена от предаването в понеделник, въпреки че се извини за забележките си.
„Екип" се дистанцира от тези коментари, които са далеч от ценностите на Групата, и се извинява на съответния футболист и, в по-широк смисъл, на своите зрители“, заяви телевизионният оператор в изявление в неделя.
Официалната френска асоциация на жените спортни журналисти също разкритикува забележки, като същевременно осъди обидите, насочени към Пиерон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago