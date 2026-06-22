Най-големият спортен ежедневник във Франция се извини на Жереми Доку и отстрани журналистка

Най-популярният френски спортен ежедневник "Екип" поднесе официално извиненията си на белгийския национал Жереми Доку. Причината е, че журналистка от изданието критикува крилото на Манчестър Сити за евентуалното му завръщане у дома, за да може футболистът да присъства на раждането на първото си дете.

Доку разпали сериозна дискусия в Белгия

Доку, чиято съпруга Ширийн трябва да се роди през юли, може да пропусне мач от елиминационната фаза. 24-годишният футболист заяви пред белгийските медии в Сиатъл: „Зависи кога ще се случи, но това е първото ми дете, така че определено искам да бъда там.“

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По този повод в предаването „L'Equipe de Choc“ - част от платформата на медията, журналистката Франс Пиерон изрази недоумение от решението на Доку. „Когато имаш шанс да участваш в Световно първенство, има стотици футболисти, които биха убили, за да бъдат на твое място, това е детска мечта“, каза Пиерон. „И ще оставите всичко това зад гърба си, за да присъствате на раждането на детето си, което е отвратителен момент – извинете, където от бащата „не зависи нищо и няма основна роля“, добави тя.

🚨 L'ÉQUIPE TAKES ACTION. 😳🇫🇷



French broadcaster France Pierron has been taken off air with immediate effect following the backlash surrounding her comments about Jérémy Doku, according to journalist Clément Garin.



Pierron came under heavy criticism after describing childbirth… https://t.co/2cqr18lmXY pic.twitter.com/UoC56b3Ke2 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 22, 2026

Коментарите й бяха посрещнати с порой от критики, като впоследствие Пиерон беше отстранена от предаването в понеделник, въпреки че се извини за забележките си.

„Екип" се дистанцира от тези коментари, които са далеч от ценностите на Групата, и се извинява на съответния футболист и, в по-широк смисъл, на своите зрители“, заяви телевизионният оператор в изявление в неделя.

Официалната френска асоциация на жените спортни журналисти също разкритикува забележки, като същевременно осъди обидите, насочени към Пиерон.

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Снимки: Imago