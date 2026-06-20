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Доку разпали сериозна дискусия в Белгия

  • 20 юни 2026 | 16:17
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Крилото на Манчестър Сити Жереми Доку обяви още преди началото на Световното първенство, че може да се наложи временно да напусне лагера на Белгия, за да присъства на раждането на първото си дете. Терминът е определен за втората седмица на юли, което може да съвпадне с евентуалните мачове от 1/4-финалите, в случай че червените дяволи успеят да се класират за тази фаза на турнира.

"Зависи кога ще се случи, но това е първото ми дете, така че наистина бих искал да съм там“, каза той пред медиите. „Ако ме питате какво искам, отговорът ми е, че никой не желае да пропусне раждането на първото си дете. Но също така знам, че футболът включва и много други съображения. Знам, че федерацията подкрепя своите играчи и проявява разбиране. Ще видим какво можем да направим".

Изведнъж обаче това се превърна в сериозна дискусия не само в Белгия, но и във френските медии. Журналистката на "Екип" Франс Пиерон изрази мнението, че присъствието на бащата по време на раждането е абсолютно безполезно и че да играещ на Световно първенство може да ти се случи само веднъж в живота, докато спортисти като Жером Пино и Брахим Аслум заеха категорично противоположната позиция, че "семейството е на първо място" и "детето е целият ти живот".

Медиите дават и два противоположни примера. Кингсли Коман на два пъти напускаше лагера на Франция през 2021-ва и 2024-та. И двата пъти това се случи по време на Европейското първенство с френския национален отбор. Крилото временно отиваше в Швеция, за да бъде със съпругата си, която беше напът да роди, преди да се присъедини отново към националния отбор. През лятото на 2025 г. Антоан Гризман обаче остана с Атлетико Мадрид в Съединените щати, за да играе на Световното клубно първенство, докато съпругата му раждаше четвъртото им дете.

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Снимки: Imago

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