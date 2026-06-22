Ибрахимович за мача на Белгия: Едва не заспах

Шведският легендарен нападател Златан Ибрахимович, който е консултант за американската телевизия Fox Sports по време на Световното първенство, не остана очарован от мача между Белгия и Иран (0:0). "Това, което мога да кажа, е, че през първото полувреме за малко не заспах. През второто полувреме направо си заспах", каза той, усмихвайки се към колегата си в студиото Тиери Анри.

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"Няма какво да се каже за този мач, ново равенство. Ще видим какво ще става в следващата среща, но оставям колегите да говорят", добави Ибрахимович. Тимът на Белгия бе сочен за фаворит в групата си, но равенства срещу Египет и Иран засега не опрадвадат тези надежди. "Червените дяволи" обаче държат съдбата в ръцете си, като победа в третата срещу срещу отбора на Нова Зеландия ще им осигури със сигурност продължаване напред.

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Снимки: Gettyimages