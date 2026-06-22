Медиите в Белгия: Какво правим на Мондиала?

Белгийската преса губи търпение към селекционера Руди Гарсия и халфа Кевин Де Бройне след равенството срещу Иран (0:0) на Световното първенство. Новото слабо представяне на тима предизвика гнева на местните медии. След равенството с Египет (1:1) на старта „червените дяволи“ отново бяха спрени, този път от Иран (0:0) в неделя, и имат само две точки след два изиграни мача. Те ще решават бъдещето си в турнира срещу Нова Зеландия във Ванкувър. А това постави пресата в състояние на тревога.

„Червена тревога“, гласи заглавието на първа страница на вестник „La Dernière Heure“ в понеделнишкия му брой, докато „Sudinfo“ определя националния отбор като „в голяма опасност“ на този Мондиал. „Неспособни да победят Иран, „червените дяволи“ няма да имат право на грешка срещу Нова Зеландия“, подчертава медията. Няколко души са сочени като отговорни за този изключително муден старт. Френският селекционер Руди Гарсия е на първа линия.

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„Две точки от шест в най-слабата група на това Световно първенство“, оплаква се футболният шеф на вестник HLN в остра редакционна статия. „Какво правим тук?“ „Селекционерът със сигурност би разбрал: това е срамно“, заявява той. „Две точки от шест срещу Египет и Иран е колкото неприемливо, толкова и болезнено и скандално. „Червените дяволи“ губят все повече и повече доверие. Селекционерът не остава по-назад. Паниката е лош съветник, господин Гарсия. Но под напрежение един треньор понякога прави странни неща. Руди Гарсия също е от типа, който става напълно нервен 48 часа преди мач. За 62-годишен мъж със солиден опит на най-високо ниво във френското и италианското първенство, това остава забележително.“ „Срамно“, гласи заглавието на печатното издание.

Бившият треньор на Лил, Лион и Марсилия плаща цената за решението си да пусне като титуляр Ромелу Лукаку в атака, въпреки почти нулевото му игрово време този сезон с Наполи. Кевин Де Бройне (34 г.) също понася критики за тази много вяла кампания. Американският сайт „Bleacher Report“ го изобрази като старец редом до Ромелу Лукаку (33 г.). „KDB искаше да блесне за последен път на Световното първенство, но тъжният извод е, че той не беше на ниво в първите два мача“, смята коментаторът на „Sporza“ Петер Ванденбемпт. „Не можем да го упрекнем в липса на ангажираност, но нивото на играта му далеч не е добро. Що се отнася до Лукаку, ясно е, че той не е готов да бележи в такъв тип мачове.“

„Надявахме се Кевин Де Бройне най-накрая да изпъкне. Но той просто заслужаваше да бъде сменен“, заявява вестник „La Libre Belgique“. „От чисто спортна логика, Руди Гарсия трябваше да го замени след първите 45 минути, които бяха много тъжни за играч от такова ниво. KDB все повече прилича на залязващ актьор, който приема всякаква роля, за да продължи да съществува в Холивуд.“ „Дяволите са в застой“, добавя „Le Soir“.

Атаката е в центъра на критиките заради своята неефективност, но и другите зони не са пощадени. В халфовата линия някои настояват за промяна с включването на Ханс Ванакен като титуляр в последния мач, както и за повече игрово време за играча на Лил Матиас Фернандес-Пардо. „Четири промени, включително една изненада. Провален залог. Промени без реален ефект. Особено заради червения картон на Нгой“, изброява „Sudinfo“ по повод изборите на селекционера.

Напускането на терена с наведена глава и без жест към съотборниците от страна на Алексис Салемакерс показва известно напрежение в групата. „Реакцията на Салемакерс при смяната му…“, учудва се Тоби Алдервейрелд, бивш белгийски национал, пред „DH“. „Ако Лукаку или Де Бройне бяха направили същото, можехме да го разберем. Но със Салемакерс е различно. Той трябваше да е щастлив, че е титуляр. Невъзможно е Гарсия или някой съотборник да е харесал тази реакция. Атмосферата беше фантастична, казват, невиждана досега, но за мен това все пак беше лоша поличба.“

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