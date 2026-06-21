Жереми Доку извън групата на Белгия още сега

Жереми Доку отпадна от състава на Белгия за мача срещу Иран от Световното първенство заради вирусно заболяване. В пост на националния отбор в социалните мрежи става ясно, че той има инфекция в респираторния тракт.

Двубоят с персите е тази вечер от 22:00 часа.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Само преди дни стана ясно също, че Доку очаква раждането на първото си дете през месец юли и може да се наложи да пътува обратно до страната си, което пък доведе до дискусии по темата.

Доку разпали сериозна дискусия в Белгия

Белгия направи равенство 1:1 с Египет в първия си мач от Група G и Доку бе един от малцината национали на европейците, които играха добре, допълва БТА.

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