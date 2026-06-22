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  3. Руди Гарсия: Съдията беше прекалено снизходителен, но не заради него не спечелихме

Руди Гарсия: Съдията беше прекалено снизходителен, но не заради него не спечелихме

  • 22 юни 2026 | 08:10
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Руди Гарсия коментира нулевото равенство на своята Белгия срещу Иран от втория кръг в груповата фаза на Мондиал 2026. След този резултат “червените дяволи” все още нямат победа на световните футболни финали и ще трябва да гонят на всяка цена успех срещу Нова Зеландия в последния кръг.

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“Имали сме подобни мачове и преди и обикновено вкарваме поне три гола. Това е част от бавния старт на Световното първенство. На моменти изглеждахме малко колебливи. Знаем точно какъв резултат трябва да постигнем срещу Нова Зеландия.

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Липсваше ни ефективност в атака. Очаквах подобен мач, с почти 70% владение на топката, много центрирания и много удари. Имахме няколко удара към вратата, но не тествахме достатъчно вратаря. Играта срещу десет души също не помогна.

Някои от играчите ми се сториха малко плахи. Резервите добавиха динамика и свежест. Мисля, че съдията беше прекалено снизходителен с жълтите картони, но не заради него не спечелихме – трябваше да играем много по-добре.

Сега трябва да се възстановим добре, защото тридесет минути с десет души се отразяват сериозно на физическата форма. Вярвам в отбора си. Ще победим Нова Зеландия, ще вземем пет точки и няма значение къде ще завършим – основното е да излезем от групата”, каза Гарсия.

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