Лукаку: Играхме с твърде много емоция

Нападателят на Белгия, Ромелу Лукаку, също призна, че той и неговите съотборници са силно разочаровани от втория пореден провал на националния тим на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. “Червените дяволи” стигнаха едва до две точки в първите си два двубоя в Северна Америка след равенства с Египет и Иран.

Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

“Дали сме разочаровани? Разбира се, че сме, нормално е. Играхме с твърде много емоция. Това е всичко, което мога да кажа. Имахме много ясен план за мача и трябваше да го следваме по-добре. Трябваше да оставим емоциите си настрана във важните моменти. Имаме футболисти, за които това е първи голям турнири, но не искам да поставям прекалено голям акцент върху това. Сега трябва да останем спокойни”, заяви Лукаку,

Куртоа след провала на Белгия: Беше тихо в съблекалнята

Белгийците все още имат шансове за класирането в следващата фаза, но за целта трябва да постигнат успех в третия си двубой срещу Нова Зеландия и да се надяват на положително стечение на обстоятелствата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google