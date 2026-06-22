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Лукаку: Играхме с твърде много емоция

  • 22 юни 2026 | 12:19
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Нападателят на Белгия, Ромелу Лукаку, също призна, че той и неговите съотборници са силно разочаровани от втория пореден провал на националния тим на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. “Червените дяволи” стигнаха едва до две точки в първите си два двубоя в Северна Америка след равенства с Египет и Иран.

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“Дали сме разочаровани? Разбира се, че сме, нормално е. Играхме с твърде много емоция. Това е всичко, което мога да кажа. Имахме много ясен план за мача и трябваше да го следваме по-добре. Трябваше да оставим емоциите си настрана във важните моменти. Имаме футболисти, за които това е първи голям турнири, но не искам да поставям прекалено голям акцент върху това. Сега трябва да останем спокойни”, заяви Лукаку,

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Белгийците все още имат шансове за класирането в следващата фаза, но за целта трябва да постигнат успех в третия си двубой срещу Нова Зеландия и да се надяват на положително стечение на обстоятелствата.

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