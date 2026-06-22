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Сблъсъци между иранци по време на мача с Белгия

  • 22 юни 2026 | 16:11
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Няколкостотин души протестираха срещу правителството на Иран по време на мача между Белгия и Иран от Световното първенство. Освен няколко словесни конфликта и сблъсъци след мача, протестите бяха по-малки в сравнение с първия мач на Иран и от самото начало имаше засилено присъствие на охраната.

Сблъсъците бяха между хора, протестиращи срещу иранското правителство, и хора, дошли на мача, облечени с фланелки на иранския национален отбор. Продължиха и нападките между официални представители на САЩ и Иран. Домакините на Мондиала съобщиха, че е било предотвратено влизането в страната на висш ръководител от Футболната федерация на Иран, който е бил тясно свързан с Революционната гвардия в страната.

Иранците отрекоха да е имало такъв опит да е правен и за пореден пък припомниха, че тяхната делегация е сведена до минимум и са принудени да се оправят с 53 човека, а останалите отбори разполагат със 130 души. Според тях в този случай не може да се говори за равнопоставеност.

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