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  3. Де Бройне: Трябва да се научим да сме по-търпеливи

Де Бройне: Трябва да се научим да сме по-търпеливи

  • 22 юни 2026 | 12:40
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Едно от емблематичните имена на Белгия и световния футбол в последното десетилетие, Кевин де Бройне, заяви, че той и неговите съотборници е трябвало да проявят повече търпение в мача с Иран, завършил 0:0. Това бе второ поредно равенство за “червените дяволи”, които стигнаха само до точка и в откриващия си двубой срещу Египет, когато направиха 1:1. Европейците все още имат шанс да стигнат до директните елиминации, но се нуждаят от задължителна победа в последната си среща с Нова Зеландия и късмет при нареждането на класирането в останалите групи.

Ялова Белгия се издъни и срещу Иран
Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

“Опитвахме да играем твърде бързо, особено в началото на мача. Трябва да се научим на повече търпение, защото те играеха с пет човека в защитния вал. Видяхте, че просто нямахме достатъчно пространство и не взимахме правилните решения. Ясно ми е, че искахме победата твърде силно. Все още имаме шанс да обърнем нещата в наша полза”, обясни Де Бройне.

Последният мач на Белгия е срещу Нова Зеландия в събота от 06:00 българско време.

Играчите на Иран оставиха благодарствено писмо към Лос Анджелис
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Снимки: Gettyimages

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