Куртоа след провала на Белгия: Беше тихо в съблекалнята

Вратарят на Белгия, Тибо Куртоа, призна, че в “червените дяволи” има сериозно разочарования след равенството с Иран. Тимът на Руди Гарсия стигна едва две точки в първите си два двубоя от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада и се намира на третото място в своята група. Европейците продължават да пазят своите шансове да стигнат до следващата фаза, ако спечелят срещу Нова Зеландия в заключителния си двубой от груповата фаза.

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“Разбира се, че има разочарование. Също така бе тихо в съблекалнята, треньорът говори кратко. Въпреки това трябва да кажа, че техният вратар изигра мача на живота си. След като веднъж си влязал в зоната започваш да правиш едно след друго спасявания. Винаги е приятно да видиш такива примери, както беше с Кюрасао, но днес това бе малко по-забавно. Да, сега напрежението е по-високо за мача с Нова Зеландия, но трябва да покажем повече увереност”, обясни Куртоа.

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Снимки: Gettyimages