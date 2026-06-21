ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

След като преди дни ЦСКА 1948 надигра с 3:2 шампиона на Албания - Егнатия, днес “червените” взеха скалпа на още един първенец от Балканите. Сребърният медалист на България надигра с 4:1 Дрита.

Шампионът на Косово откри резултата в 13-ата минута, но футболистите на александър Александров осъществиха пълен обрат още преди почивката.

Старт на голеадата даде Георги Русев. Националът на България изравни по фамозен начин с брилянтен прехвърлящ изстрел почти от центъра на терена в 18-ата минута.

Само пет по-късно Петър Витанов вкара втори гол. Халфът се възползва от разбъркване след центриране от корнер и майсторски реализира с пета.

След почивката с две попадения блесна централният нападател Атанас Илиев. В 74-ата минута той вкара след удар от фал и рикошет в тялото на съперник. Три минути преди края на редовното време ЦСКА 1948 поде контраатака, последва центриране отдясно към задната греда, където таранът на “червените” оформи крайното 4:1 след изстрел с глава

ЦСКА 1948 - ДРИТА 4:1

0:1 13

1:1 Георги Русев 18

2:1 Петър Витанов 23

3:1 Атанас Илиев 74

4:1 Атанас Илиев 87

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