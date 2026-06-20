ЦСКА 1948 обяви съперниците си в Словения, започва със сръбски гранд

ЦСКА 1948 ще проведе своя летен подготвителен лагер в Словения в периода 26 юни до 9 юли, обявиха от клуба. По време на лагера "червените“ ще изиграят четири контролни срещи. Те стартират на 29 юни със сръбския гранд Партизан. Два дни по-късно срещат словенския Марибор. Останалите две проверки ще са срещу Вараждин (Хърватия) и Железничар (Сърбия).
Часовете на контролите ще бъдат обявени допълнително:
Понеделник, 29 юни - Партизан (Белград)
Сряда, 1 юли - Марибор
Събота, 4 юли - Вараждин
Вторник, 7 юли - Железничар (Панчево)