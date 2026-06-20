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  3. ЦСКА 1948 обяви съперниците си в Словения, започва със сръбски гранд

ЦСКА 1948 обяви съперниците си в Словения, започва със сръбски гранд

  • 20 юни 2026 | 15:02
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ЦСКА 1948 обяви съперниците си в Словения, започва със сръбски гранд

ЦСКА 1948 ще проведе своя летен подготвителен лагер в Словения в периода 26 юни до 9 юли, обявиха от клуба. По време на лагера "червените“ ще изиграят четири контролни срещи. Те стартират на 29 юни със сръбския гранд Партизан. Два дни по-късно срещат словенския Марибор. Останалите две проверки ще са срещу Вараждин (Хърватия) и Железничар (Сърбия).

Часовете на контролите ще бъдат обявени допълнително:

Понеделник, 29 юни - Партизан (Белград)
Сряда, 1 юли - Марибор
Събота, 4 юли - Вараждин
Вторник, 7 юли - Железничар (Панчево)

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