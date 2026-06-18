Акрапович: Борац е равностоен на ЦСКА и ЦСКА 1948, спокойно може да влезе в топ 4 на efbet Лига

Бившият треньор на ЦСКА и Локомотив (Пловдив) Бруно Акрапович направи анализ на противника на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига Борац (Баня Лука). Според босненския специалист Борац няма ресурса на Лудогорец, но е на нивото на ЦСКА и ЦСКА 1948 и спокойно би влязъл в топ 4 на efbet Лига. Все пак той определи Левски като фаворит в предстоящия сблъсък.

В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде

„Този клуб търси устойчиво развитие и в последните години демонстрира много правилна работа. Тя му помогна и за някои добри резултати в Европа. Те успяват да привлекат необходимите им футболисти, за да се преборят с конкуренцията в босненската лига и да стигнат до титлата. Основният им конкурент е Зрински, макар че Сараево разполага с по-голям бюджет. При тях обаче има много фактори, които оказват влияние, феновете също са сред тях и в крайна сметка в този отбор не могат да дойдат такива футболисти, които да помогнат за спечелването на титлата. Зрински и Борац работят по друг начин, в по-спокойна обстановка и нещата им се получават по-добре. Лошото е, че първенството е по-интересно от гледна точка на националното съперничество между отборите на мюсюлманите (Сараево), на хърватите (Зрински) и на сърбите (Борац Баня Лука). Но в Босна и Херцеговина като цяло футболът е в сериозен подем и нивото на местните играчи се вдига постоянно“, каза Акрапович пред „Мач Телеграф“.

„Реално отборът няма ресурса на Лудогорец от последните години, но би бил равностоен в конкуренцията на ЦСКА и ЦСКА 1948. А ако говорим за отбор, който може да стигне до плейофа за титлата, значи той би имал шанс и да я спечели. В момента обаче мисля, че шансовете са 60 на 40 в полза на Левски. Според мен те трябва да са доволни от това, че Борац налага същия стил и търси контрола на топката. Трябва да сте готови за открити мачове, в които босненският отбор ще търси надиграването. Те имат наистина добри футболисти, разчитат и на чужденци, но като цяло индивидуалната класа е на страната на Левски. Отборът от София, обаче ще има трудности, ако остави Борац да владее и да има инициативата. „Сините“ имат предимство и заради своята публика, феновете определено ще са ключов фактор в полза на българския клуб. Сигурен съм обаче, че те като цяло ще бъдат посрещнати добре и в Баня Лука. Мисля, че местните хора имат позитивно отношение към българите. Борац има своите привърженици, но определено не може да се похвали с тази гореща подкрепа, която левскарите дават на своите любимци и която според мен изигра ключова роля и за спечелването на шампионската титла и слагането на край на тази тотална хегемония на Лудогорец“, добави Акрапович. Той не може да открои специална сила в играта на Борац, за която от Левски специално да внимават.

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„Както казах, имат добра организация и опитват да контролират топката. Играят атакуващо и искат да доминират над съперниците си. В първенството на Босна това им се получаваше и затова успяха да станат първи, срещу Левски обаче не мисля, че ще успеят… Аз съм убеден, че Хулио Beласкес ще разузнае добре съперника. След като изгледа 2-3 мача, ще се убеди в това, за което си говорим сега с вас и ще е наясно на каква тактика да заложи, за да донесе успех на своя отбор и на българския футбол. Аз мисля, че ако използват инерцията от миналия сезон и с подходящи попълнения успеят да надградят на състава си, в Левски могат да разчитат успех не само срещу Борац, но и в следващия кръг, където ги чака Витебск или Университатя Крайова. Важно е всеки шанс да се използва, защото едно силно представяне в Европа със сигурност ще даде ново самочувствие на футболистите и радост за феновете, които обичат тези големи мачове. Важно е и основните фигури в състава да останат и да помогнат. Така те също ще успеят да си вдигнат цената и да впечатлят и по-силни клубове от тези, които със сигурност проявяват интерес към тях и в момента“, завърши босненецът.

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