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Акрапович: Борац е равностоен на ЦСКА и ЦСКА 1948, спокойно може да влезе в топ 4 на efbet Лига

  • 18 юни 2026 | 13:46
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Бившият треньор на ЦСКА и Локомотив (Пловдив) Бруно Акрапович направи анализ на противника на Левски в първия квалификационен кръг на Шампионската лига Борац (Баня Лука). Според босненския специалист Борац няма ресурса на Лудогорец, но е на нивото на ЦСКА и ЦСКА 1948 и спокойно би влязъл в топ 4 на efbet Лига. Все пак той определи Левски като фаворит в предстоящия сблъсък.

В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде
В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде

„Този клуб търси устойчиво развитие и в последните години демонстрира много правилна работа. Тя му помогна и за някои добри резултати в Европа. Те успяват да привлекат необходимите им футболисти, за да се преборят с конкуренцията в босненската лига и да стигнат до титлата. Основният им конкурент е Зрински, макар че Сараево разполага с по-голям бюджет. При тях обаче има много фактори, които оказват влияние, феновете също са сред тях и в крайна сметка в този отбор не могат да дойдат такива футболисти, които да помогнат за спечелването на титлата. Зрински и Борац работят по друг начин, в по-спокойна обстановка и нещата им се получават по-добре. Лошото е, че първенството е по-интересно от гледна точка на националното съперничество между отборите на мюсюлманите (Сараево), на хърватите (Зрински) и на сърбите (Борац Баня Лука). Но в Босна и Херцеговина като цяло футболът е в сериозен подем и нивото на местните играчи се вдига постоянно“, каза Акрапович пред „Мач Телеграф“.

„Реално отборът няма ресурса на Лудогорец от последните години, но би бил равностоен в конкуренцията на ЦСКА и ЦСКА 1948. А ако говорим за отбор, който може да стигне до плейофа за титлата, значи той би имал шанс и да я спечели. В момента обаче мисля, че шансовете са 60 на 40 в полза на Левски. Според мен те трябва да са доволни от това, че Борац налага същия стил и търси контрола на топката. Трябва да сте готови за открити мачове, в които босненският отбор ще търси надиграването. Те имат наистина добри футболисти, разчитат и на чужденци, но като цяло индивидуалната класа е на страната на Левски. Отборът от София, обаче ще има трудности, ако остави Борац да владее и да има инициативата. „Сините“ имат предимство и заради своята публика, феновете определено ще са ключов фактор в полза на българския клуб. Сигурен съм обаче, че те като цяло ще бъдат посрещнати добре и в Баня Лука. Мисля, че местните хора имат позитивно отношение към българите. Борац има своите привърженици, но определено не може да се похвали с тази гореща подкрепа, която левскарите дават на своите любимци и която според мен изигра ключова роля и за спечелването на шампионската титла и слагането на край на тази тотална хегемония на Лудогорец“, добави Акрапович. Той не може да открои специална сила в играта на Борац, за която от Левски специално да внимават.

Левски разбра съперника си за Лигата на конференциите при отпадане от Борац
Левски разбра съперника си за Лигата на конференциите при отпадане от Борац

„Както казах, имат добра организация и опитват да контролират топката. Играят атакуващо и искат да доминират над съперниците си. В първенството на Босна това им се получаваше и затова успяха да станат първи, срещу Левски обаче не мисля, че ще успеят… Аз съм убеден, че Хулио Beласкес ще разузнае добре съперника. След като изгледа 2-3 мача, ще се убеди в това, за което си говорим сега с вас и ще е наясно на каква тактика да заложи, за да донесе успех на своя отбор и на българския  футбол. Аз мисля, че ако използват инерцията от миналия сезон и с подходящи попълнения успеят да надградят на състава си, в Левски могат да разчитат успех не само срещу Борац, но и в следващия кръг, където ги чака Витебск или Университатя Крайова. Важно е всеки шанс да се използва, защото едно силно представяне в Европа със сигурност ще даде ново самочувствие на футболистите и радост за феновете, които обичат тези големи мачове. Важно е и основните фигури в състава да останат и да помогнат. Така те също ще успеят да си вдигнат цената и да впечатлят и по-силни клубове от тези, които със сигурност проявяват интерес към тях и в момента“, завърши босненецът.

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