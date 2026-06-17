ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания

ЦСКА 1948 записа победа с 3:2 над шампиона на Албания Егнатия в контролна среща, играна на терените на Evima в Банско.

„Червените“ стигнаха до успеха след попадения на Борис Димитров, който се разписа от дузпа, както и на Хофман и Боби Цонев. Тимът на ЦСКА 1948 контролираше големи периоди от двубоя и заслужено стигна до победата срещу албанския съперник.

Срещата започна в 18:00 часа на терените на Evima, като бе част от подготовката на двата отбора за предстоящия сезон. Наставникът на ЦСКА 1948 използва двубоя, за да даде игрови минути на всички футболисти и да изпробва различни тактически варианти.

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