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ЦСКА 1948 с нови дати в Европа

  • 19 юни 2026 | 11:31
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ЦСКА 1948 с нови дати в Европа

ЦСКА 1948 обяви промяна на датите за мачовете срещу Спартак (Търнава) от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Първоначално беше предвидено двубоите да са на 23 юли в Словакия и на 30 юли в София.

Поради близостта на стадионите на Спартак (Търнава) и Дунайска стреда (по малко от 30 км разстояние), мачът в Словакия беше изместен за 22 юли. Заради съвпадението на дните за домакинство на ЦСКА 1948 и евентуално такова на ЦСКА от втория кръг на квалификациите на Лига Европа, УЕФА премести визитата на Спартак (Търнава) в България за 28 юли.

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