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  3. Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
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Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Въпреки, че стартира с поражение първенството на Втора лига (0:3 от ЦСКА II) от Пирин Благоевград обявиха, че ще продължат да се връщат към корените да клуба и да използват предимно млади играчи от школата. Така в мача с червените като титуляри стартира Кирил Пецев и Антонио Бачев (двамата на по 16 години), 17-годишният Ивайло Иванов, 18-годишният Божидар Малинов и 20-годишният Никола Бандев.

В групата на отбора са още перспективни футболисти Димитър Занев (17), Преслав Стоянов (17) и Янислав Андонов (18), Георги Диманчев (16) и Методи Кокалков (18).

Естествено само с млади играчи трудно ще се постигнат бързи резултати в професионалния футбол. За качествено класиране трябват състезатели с опит и рутина, които обаче е нужно да подкрепят прохождащите таланти в трудни моменти. В неделя орлетата гостуват на Спортист Своге.

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