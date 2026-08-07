Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратарят Галин Григоров вече не е част от Добруджа. Той е напуснал клуба заради неизплатени заплати, съобщиха от Спортно-техническата комисия към БФС.

Освен това стана ясно, че Марек повече не може да разменя домакинствата си заради ремонта на стадион "Бончук" и до 11 август трябва да заяви стадион, на който ще посреща своите съперници.

Марек и Етър размениха домакинствата си заради ремонта на "Бончук"

"След разглеждане на молба от ФК „Марек 1915“ Дупница, за смяна на домакинство в срещата от V-ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ФК „Марек 1915“ Дупница и ФК „Добруджа 1919“ Добрич, СТК счита, че на ФК „Марек 1915“ Дупница по изключение бе даден достатъчен срок след предварително заявената дата за приключване на ремонтните работи на стадион „Бончук“ Дупница.

Предвид горното в срок до 17.00 часа на 11.08.2026 година, ФК „Марек 1915“ Дупница трябва да заяви стадион, на който да провежда домакинските си срещи, до окончателно приключване на строително-ремонтните дейности на стадион „Бончук“ Дупница.

СТК констатира прекратяване на трудовия договор без предизвестие за неплатени месечни възнаграждения от ФК „Добруджа 1919“ Добрич на Галин Веселинов Григоров – състезател по футбол, считано от 29.07.2026 година", пишат от БФС.

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