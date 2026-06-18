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  3. Найденов обяви 7 младока, чрез които ЦСКА 1948 ще спазва ново правило на БФС

Найденов обяви 7 младока, чрез които ЦСКА 1948 ще спазва ново правило на БФС

  • 18 юни 2026 | 14:20
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ЦСКА 1948 ще разчита на седем млади български футболисти, с които ще покрие задължителното правило на БФС. То гласи, че от новия сезон всеки елитен тим е задължен да започва с минимум един роден състезател до 23 години, който да е на терена поне 45 минути. От следващия възрастта пада до 21 години.

"Повече минути от обичайното играха младите ни играчи, които ще покриват новото правило за играчи под 21 г, местно тренирани: Марто Бойчев (2008) , Борис Димитров (2004) , Калоян Стрински (2005), Данило Тарасенко (2008) и Егор Романюк (2008). Минути записаха и най-младите ни момчета от школата: Лука Маркес (2011) и Краси Янакиев (2010). Готови сме с Младата гвардия", написа Найденов след снощната победа на "червените" с 3:2 над албанския шампион Егнатия.

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