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Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
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Футболистът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало грабна приза за "Играч на кръга" в efbet Лига, а по време на пресконференцията за награждаването сериозно разсмя представителите на медиите.

Голмайсторът отговори на предизвикателството да говори на български, но още по-интересно бе какво точно каза. С първите фрази - "Какво става" и "Здравейте" не предизвика сериозен интерес, но всички "избухнаха" в смях при изричането на "Няма пари".

В следващия кръг от efbet Лига, на 8 август (събота) ЦСКА 1948 гостува на Локомотив (София).

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Снимки: Борислав Трошев

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