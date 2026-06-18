Официално: ЦСКА 1948 се раздели с бранител

ЦСКА 1948 официално обяви, че се разделя със Садио Дембеле. По-рано през деня се появи информация, че бранителят най-вероятно ще си тръгне от Бистрица и ще продължи кариерата си в Кипър. Той беше свързван и със Спартак (Варна).

Бранител на ЦСКА 1948 предпочита оферта от Кипър пред Спартак (Варна)

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

ЦСКА и Садио Дембеле се разделят по взаимно съгласие.

Благодарим на Садио Дембеле и му пожелаваме много здраве, късмет и професионални успехи занапред.

На добър час!

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