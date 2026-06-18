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  2. ЦСКА 1948
  3. Официално: ЦСКА 1948 се раздели с бранител

Официално: ЦСКА 1948 се раздели с бранител

  • 18 юни 2026 | 17:45
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ЦСКА 1948 официално обяви, че се разделя със Садио Дембеле. По-рано през деня се появи информация, че бранителят най-вероятно ще си тръгне от Бистрица и ще продължи кариерата си в Кипър. Той беше свързван и със Спартак (Варна).

Бранител на ЦСКА 1948 предпочита оферта от Кипър пред Спартак (Варна)
Бранител на ЦСКА 1948 предпочита оферта от Кипър пред Спартак (Варна)

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

ЦСКА и Садио Дембеле се разделят по взаимно съгласие.

Благодарим на Садио Дембеле и му пожелаваме много здраве, късмет и професионални успехи занапред.

На добър час!

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