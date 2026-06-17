Наставникът на Спартак (Търнава) "изчетка" ЦСКА 1948

Старши треньор на словашкия Спартак Търнава - Антонио Муньос сподели очакванията си за предстоящите мачове срещу ЦСКА 1948 във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Тегленият днес жребий определи българският отбор да гостува в първата среща на 23 юли и да бъде приеме своя съперник на седмица по-късно.

Ето какво каза Муньос пред официалния сайт на клуба от Търнава:

"ЦСКА 1948 е добър отбор с качествени футболисти. Имаме респект от тях, но те също трябва да имат респект към нас. Ще бъде равностоен сблъсък и ние ще се нуждаем особено от подкрепата на нашите фенове. Тяхната енергия може да направи разликата в европейските мачове като тези", коментира Муньос в официалния сайт на клуба от Търнава.

"От този момент ще насочим изцяло вниманието си върху разузнаването и анализирането на съперника и подготовката за мачовете срещу ЦСКА 1948. Ще трябва да бъдем крайно концентрирани и да подготвим неща, които могат да наклонят везните в наша полза".

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