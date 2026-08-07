Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало бе избран за Играч №1 на 3-тия кръг в efbet Лига в традиционната анкета сред футболните треньори и специалисти. По време на награждаването и последвалата пресконференция той благодари за признанието и коментира актуалното състояние на тима, сгъстения график и амбициите на отбора в първенството и европейските турнири.

„В момента не е лесно, конкуренцията е голяма в отбора, тренира се много. Но въпреки това най-важен е отборът, всички тренираме здраво и се справяме, нямаме проблеми“, заяви Диало относно сгъстения ритъм от мачове през три дни.

Относно представянето срещу Панатинайкос и самочувствието на състава той бе категоричен, че тимът има силни качества.

„Вярваме в нашите качества, вярваме, че ще спечелим срещу Панатинайкос. Имаме силни футболисти, миналия сезон играхме доста добре, а взехме и двама-трима нови играчи, които ни дадоха допълнително качество. В момента настроението е високо. За нас няма значение дали играем в Европа или в българското първенство – излизаме да спечелим всеки мач.“

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„Миналия сезон завършихме втори и съответно този сезон искаме да надградим това. В Европа е добре за страната и за всички отбори да стигнем възможно най-далеч, затова ще се борим за групи“, разкри целите пред себе си и клуба голмайстора на родния шампионат от миналия сезон.

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