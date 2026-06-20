Найденов: Христо Крушарски е голям футболен майстор

Босът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново направи повече от любопитно изказване, като този път той се произнесе по трансфера на Жоел Цварц от Локо (Пд) в ЦСКА София.

Цварц: Не си тръгнах заради заплахи, а заради по-добра възможност

"Христо Крушарски е голям футболен майстор, за пореден път се убеждавам!

Да вземеш 500 000 евро за футболист, който към началото на февруари тази година е бил 7,8 месеца без отбор, ритал е пред блока и е разглеждал обяви за евентуален курс при холандската доктор Емилова…

Вдигай откупните клаузи на 1 кило ойро и обирай балъците нередовно, Майсторе!"

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