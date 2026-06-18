Бранител на ЦСКА 1948 предпочита оферта от Кипър пред Спартак (Варна)

Бранителят на ЦСКА 1948 Садио Дембеле най-вероятно няма да заиграе в Спартак (Варна) под наем, пише varnautre.bg. Френският централен защитник е получил примамлива оферта от Кипър и в момента неговият мениджър преговаря с Цветомир Найденов за разтрогването на договора с клиента му.

"Соколите" очакват попълненията си до първата контрола

Пропадането на сделката обаче със сигурност няма да се отрази негативно на „соколите“, след като те разполагат в сърцето на отбраната с Ангел Грънчов, Димо Кръстев и Матео Петрашило.

Варненци търсят нови попълнения основно в офанзивен план и до дни очакват първите такива.

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