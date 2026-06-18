Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Бранител на ЦСКА 1948 предпочита оферта от Кипър пред Спартак (Варна)

Бранител на ЦСКА 1948 предпочита оферта от Кипър пред Спартак (Варна)

  • 18 юни 2026 | 16:30
  • 461
  • 0

Бранителят на ЦСКА 1948 Садио Дембеле най-вероятно няма да заиграе в Спартак (Варна) под наем, пише varnautre.bg. Френският централен защитник е получил примамлива оферта от Кипър и в момента неговият мениджър преговаря с Цветомир Найденов за разтрогването на договора с клиента му.

"Соколите" очакват попълненията си до първата контрола
"Соколите" очакват попълненията си до първата контрола

Пропадането на сделката обаче със сигурност няма да се отрази негативно на „соколите“, след като те разполагат в сърцето на отбраната с Ангел Грънчов, Димо Кръстев и Матео Петрашило.

Варненци търсят нови попълнения основно в офанзивен план и до дни очакват първите такива.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

  • 18 юни 2026 | 11:25
  • 3102
  • 15
Готова е програмата на ФК Димитровград

Готова е програмата на ФК Димитровград

  • 18 юни 2026 | 11:03
  • 586
  • 0
Блицтурнир в Куклен

Блицтурнир в Куклен

  • 18 юни 2026 | 10:57
  • 926
  • 0
Джордан Айб вече не е футболист на Локомотив (София)

Джордан Айб вече не е футболист на Локомотив (София)

  • 18 юни 2026 | 10:53
  • 1371
  • 1
Защитник смени Арда (Кърджали) с тим от Румъния

Защитник смени Арда (Кърджали) с тим от Румъния

  • 18 юни 2026 | 10:14
  • 1661
  • 0
Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

  • 18 юни 2026 | 09:58
  • 1363
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

VNL: България 0:2 Тайланд! Следете мача ТУК!

VNL: България 0:2 Тайланд! Следете мача ТУК!

  • 18 юни 2026 | 17:30
  • 4818
  • 11
Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 21842
  • 60
Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

Левски представи испанец за нов директор на ДЮШ

  • 18 юни 2026 | 12:33
  • 14759
  • 49
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 31301
  • 20
Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

Пер-Матиас Хьогмо няма да изведе Лудогорец за първата лятна тренировка

  • 18 юни 2026 | 12:13
  • 17270
  • 10
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 17768
  • 24