Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Наскоро учредената фондация „Футболни ветерани Ловеч“ не губи време в празни приказки и вече усилено работи по първата си голяма цел – игрището за минифутбол на Градския стадион в Ловеч да бъде кръстено „Ферарио Спасов“, в чест и памет на легендарния треньор, отишъл си след нелепа катастрофа. Паралелно с това амбициите са на съоръжението да бъде поставен барелеф и мемориална плоча на именития наставник, които ще бъдат изработени от известния скулптор Спас Дочев. Плановете са това да стане на 11 ноември, когато се навършват три години от нелепата кончина на наставника.

Цялостната идея е, че именно на този терен в момента кипи реалният футболен живот на града с провеждането на тренировъчен процес при подрастващите и силни турнири на национално, а за в бъдеще и на международно ниво, които се радват на широка популярност и многобройна публика. Така всички посетители и особено по-младите поколения ще могат да отдават нужната почит и уважение към личността на Ферарио Спасов, а неговите професионални успехи и човешки добродетели да служат за пример на обичащите футбола.

Представители на фондацията, начело с Петър Хубчев, са провели наскоро първоначални разговори с кмета на общината Страцимир Петков, който е обещал, че ще окаже нужното съдействие да се задвижат пред институциите необходимите документални процедури по реализирането на проекта. Аргументирано предложение от ветераните ще бъде официално внесено и в Общинския съвет. Съгласие да се действа е получено и от съпругата и семейството на Феро. Финансирането ще бъде изцяло от волни дарения на всички желаещи, които искат името и приноса на Ферарио Спасов към ловешкия спорт да не бъдат забравени.

В близките дни ще бъде обявено събитие, на което всеки привърженик ще може да помогне за благородната кауза със закупуването на специална фланелка или чрез лично дарение. Това ще може да стане и по банков път след отварянето на сметка от фондацията.

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