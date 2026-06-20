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  3. Тони Попович: Бяхме мудни, допуснахме два леки гола

Тони Попович: Бяхме мудни, допуснахме два леки гола

  • 20 юни 2026 | 02:22
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Селекционерът на Австралия Тони Попович имаше забележки към своя отбор след загубата с 0:2 от САЩ във втория мач от група "D" на Световното първенство. Той смята, че играчите му са били мудни и са допуснали два леки гола.

„Не знам дали причината беше в самата атмосфера и повода, но изглеждахме мудни, с тежки крака и безлични. Те печелеха всяка една ситуация, всяка втора топка и при това положение е много трудно да набереш каквато и да е инерция. Освен това допуснахме два много леки гола“, започна Попович.

„Реакцията ни през второто полувреме обаче беше изключителна. На този стадион, срещу нацията домакин, играчите показаха колко са добри, но на това ниво просто не можеш да подаряваш толкова много преднина през първата част“, допълни наставникът.

Попитан за втория гол на САЩ и дали е имало нарушение срещу вратаря Патрик Бийч, Попович допълни: „Да, не съм сигурен за тази ситуация. Бих казал, че днешният ден определено не беше най-добрият за рефера.“

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Снимки: Gettyimages

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