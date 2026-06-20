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Треньорът на Парагвай: Никога няма да се чувстваме като аутсайдери

  • 20 юни 2026 | 11:24
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Селекционерът на националния отбор на Парагвай Густаво Алфаро изтъкна борбения дух на играчите си при успеха над Турция с 1:0 на световните финали, като подчерта, че отборът никога не бива да бъде смятан за аутсайдер.

Тимът на Парагвай трябваше да се справя с вълните от турски атаки след червения картон на Мигел Алмирон в добавеното време на първата част.

"Може да се изправяме и срещу по-добри отбори от нас и уважаваме това, но никога няма да се чувстваме като аутсайдери или под нашия съперник", каза гордият Алфаро на пресконференцията си. "Винаги ще даваме най-доброто и ще уважаваме фланелката по най-добрия начин", изтъкна той.

Парагвай играе на първото си Световно първенство след 2010, като понесе сериозни критики след загубата си от САЩ на старта с 1:4.

Алфаро смята, че победата над Турция не се дължи на тактика или стратегия, а на духа на играчите.

"Когато спечелихме мача след последния сигнал, не можех да повярвам. Както и да е, казах на играчите, че искам да виждам тази радост в очите им, когато се гледат един друг и нямат нужда от думи. Всички кипи, кръвта ни, гърдите ни. И им казах, че искам да виждам това, този борбен дух. Дори когато хората мислят, че сме мъртви, ние не сме", каза още аржентинският треньор.

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Снимки: Imago

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