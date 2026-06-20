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Това е най-красивото нещо, възхитен е авторът на гола за Парагвай

  • 20 юни 2026 | 10:28
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Парагвайският национал Матиас Галарса отбеляза най-бързия гол на Световното първенство в Северна Америка, разписвайки се в 65-ата секунда срещу Турция и тимът му удържа победата с 1:0, след като беше с човек по-малко повече от половината мач.

Победата гарантира на Съединените щати първото място в група D и елиминира Турция от шампионата.

„Незабравимо е“, каза Галарса, цитиран от агенция АП.

„Това е най-красивата сцена в света, да играеш сред най-добрите. Толкова се гордея. Надявам се, че Парагвай е щастлив“, коментира още футболистът, цитиран от БТА.

„Беше много тежко, заяви пък съотборникът му Андрес Кубас и добави: Тези мачове са много трудни, особено, когато си с един футболист по-малко. Трябва да подчертаем страхотните групови усилия и отдаденост, които показахме като отбор, за да продължим да се борим и да се справим.“

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