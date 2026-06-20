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Мондиал 2026: Турция - Парагвай
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  3. Рекордът за най-бърз гол на Световното падна два пъти в рамките на часове

Рекордът за най-бърз гол на Световното падна два пъти в рамките на часове

  • 20 юни 2026 | 07:50
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Полузащитникът на Парагвай Матиас Галарса отбеляза най-бързия гол от началото на Световното първенство през 2026 година. В двубоя срещу Турция халфът взриви трибуните със зашеметяващ изстрел извън наказателното поле, който намери мрежата след само 65 секунди игра. Светкавичното му попадение донесе ценно предимство за неговия тим и се превърна в абсолютен рекорд на настоящия Мондиал към настоящия момент.

Любопитното е, че този гол свали от върха постижението на мароканеца Исмаел Сайбари, което беше поставено едва пет часа по-рано в мача срещу Шотландия. В онзи двубой Сайбари се разписа в 71-вата секунда, но Галарса успя да подобри рекорда му с точно шест секунди.

До този паметен ден, в който върховите постижения бяха подобрени на два пъти, рекордьор на Световното първенство беше чешкият национал Михал Садилек. В първия кръг на надпреварата той порази мрежата на Южна Африка в 6-ата минута (точно в 5:07 мин.), като неговият гол държеше титлата за най-бърз на турнира преди днешните светкавични събития.

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Снимки: Imago

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