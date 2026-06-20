Рекордът за най-бърз гол на Световното падна два пъти в рамките на часове

Полузащитникът на Парагвай Матиас Галарса отбеляза най-бързия гол от началото на Световното първенство през 2026 година. В двубоя срещу Турция халфът взриви трибуните със зашеметяващ изстрел извън наказателното поле, който намери мрежата след само 65 секунди игра. Светкавичното му попадение донесе ценно предимство за неговия тим и се превърна в абсолютен рекорд на настоящия Мондиал към настоящия момент.

Любопитното е, че този гол свали от върха постижението на мароканеца Исмаел Сайбари, което беше поставено едва пет часа по-рано в мача срещу Шотландия. В онзи двубой Сайбари се разписа в 71-вата секунда, но Галарса успя да подобри рекорда му с точно шест секунди.

До този паметен ден, в който върховите постижения бяха подобрени на два пъти, рекордьор на Световното първенство беше чешкият национал Михал Садилек. В първия кръг на надпреварата той порази мрежата на Южна Африка в 6-ата минута (точно в 5:07 мин.), като неговият гол държеше титлата за най-бърз на турнира преди днешните светкавични събития.

🚨⏱️ Paraguay's Matias Galarza scores the quickest goal of the 2026 World Cup, scoring with a stunning strike from outside the box vs Turkey after just 65 seconds.



This comes just 5 hours after Ismael Saibari set the record with a goal after 71 seconds vs Scotland. 😅… pic.twitter.com/9fAl7u9t9o — Squawka (@Squawka) June 20, 2026

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Снимки: Imago