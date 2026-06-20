Турция 0:1 Парагвай, гредата спаси южноамериканците

Турция и Парагвай играят при 0:1 в среща от втория кръг на груповата фаза от Мондиал 2026.



Южноамериканците напраиха бомбен старт и поведоха с гол на Матиас Галарса (2') малко над минута след началото на срещата.



Двубоят е сред срещите, които се провеждат в САЩ, като ще се изиграе на "Леви'с Стейдиъм" в Санта Клара, щата Калифорния.



В късния мач снощи САЩ победи Австралия 2:0, а това са другите два отбора от група "D".

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Турция стартира с изненадващо поражение с 1:2 от Австралия, докато Паарагвай бе разбит с 1:4 от САЩ, така че точките са жизнено важни и за двата тима. Ако някой вземе пълният комплект от точки ще може да се възползва от грешката на австралийците.

Срещата започва в 6:00 часа българско време и подобно на всички 104 мача от Мондиала се излъчва на живо в bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Иначе това бе общо третия мач от настъпването на днешния 20-и юни (събота).

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Първите две бяха от група "С" и в тях африканския първенец Мароко излъга Шотландия след 1:0, а в другата Бразилия очаквано нямаше проблеми за класика от 3:0 срещу големия аутсайдер Хаити.

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Спрямо фалстарта срещу Австралия селекционерът на турците Винченцо Монтела извърши три промени. За първия съдийски сигнал той днес пусна Мерт Мюлдюр, Юнус Акгюн, Кенан Йълдъз, които се появиха на мястото на Мехмет Зеки Челик, Оркун Кьокчу, Баръш Йълмаз.

Селекционерът на южноамериканците Густаво Алфаро бе една идея по-пестелив от гледна точка на промените сред титулярите, където днес започнаха двама различни футболисти спрямо поражението от домакина САЩ в първия кръг. Единият от тях бе Дамиан Бобадийя, който си вкара автогол срещу "янките" и на негово място започна Матиас Галарса, другият бе централният нападател, чието място зае Исидро Пита.

Стартът за южните ни съседи беше кошмарен. Една загубена топка при изнасяне доведе до три разигравания от страна на южноамериканците, за да стигне коженото кълбо до Матиас Галарса, който не чакаше покана и нанесе зверски шут отвъд наказателното поле. Турският страж Чакър пък нямаше никакъв шанс да отрази и резултатът бе открит само 60 секунди след първия съдийски сигнал.

Почти веднага след подновяването на играта видяхме и първия жълт картон. Той бе именно за голмайстора Галарса, който влезе брутално в караката на Исмаил Юксек.



В 11-тата минута парагвайците отново се хвърлиха смело напред и Диего Гомес завърши продължителна атака с прекалено амбициозен шут от дистанция и не успя да повтори изпълнението на съотборника си Галарса.



Нататък турците се активизираха и направиха първото си по-продължително нападение, но се пропукаха и допуснаха контраатака. Южните ни съседи успяха да се прегрупират бързо и след това на свой ред организираха бързо нападение и Арда Гюлер засече ювелирен пас.



Звездата на 15-кратния европейски шампион Реал Мадрид стреля прекалено неточно, но в крайна сметка се стигна до корнер за футболистите от Мала Азия. Това бе така, тъй като се активира едно от новите правила във футбола и стражът на парагвайците Орландо Хил се забави над шест секунди с изпълнението на удара от вратата и в крайна сметка главният съдия на мача Иван Бартон от Салвадор посочи страничното флагче.



След това балканците засилиха натиска, но не успяха да осъществят друго освен да затегнат обръча пред наказателното поле на съперника.



Малко след подновяването на играта, спряна заради паузата за вода, Ферди Кадиоглу влезе опасно в пеналтерията, но бе спрян от Касерес, който направи поредна ключова намеса.

ТУРЦИЯ 0:1 ПАРАГВАЙ

0:1 Матиас Галарса (2')



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "D", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ТУРЦИЯ: 1. Угурджан Чакър, 18. Мерт Мюлдюр, 3. Мерих Демирал, 13. Абдюлкерим Бардакджъ, 20. Ферди Кадиоглу, 16. Исмаил Юксек, 10. Хакан Чалханоолу, 19. Юнус Акгюн, 8. Арда Гюлер, 11. Кенан Йълдъз, 7. Керем Актюркоглу

СЕЛЕКЦИОНЕР: Винченцо Монтела



ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил, 4. Хуан Касерес, 15. Густаво Гомес, 3. Омар Алдерете, 6. Хуниор Алонсо, 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 23. Матиас Галарса, 10. Мигел Алмирон, 19. Хулио Енсисо, 25. Исидро Пита

СЕЛЕКЦИОНЕР: Густаво Алфаро



НАЧАЛО: 20 юни 2026 г. (събота) | 6:00 часа

СТАДИОН: "Леви'с Стейдиъм", Санта Клара (САЩ, Калифорния)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Иван Бартон (Салвадор)

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