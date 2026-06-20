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Сблъсъкът между САЩ и Австралия е мачът с най-много картони от началото на Световното

  • 20 юни 2026 | 00:54
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Сблъсъкът между САЩ и Австралия на Световното първенство се превърна в истинска арена на нерви, което наложи на главния съдия Феликс Цвайер да вземе строги мерки. Германецът показа цели седем картона по време на срещата в Сиатъл, което официално го превръща в арбитъра с най-много официални предупреждения в един мач от началото на настоящия Мондиал. Двубоят обаче ще се запомни и с един изключително куриозен момент в добавеното време. Огромното натоварване си каза думата и самият Цвайер получи силен крамп, падайки на тревата, което наложи играчи да му оказват първа помощ и да разтягат крака му, за да може изобщо да довърши срещата.

Преди този наелектризиращ сблъсък, титлата за "най-груб мач" на турнира през 2026 година се държеше от срещата между Мексико и Южна Африка, завършила при резултат 2:0. В онзи двубой обаче развоят бе по-различен – реферът Вилтон Сампайо показа общо шест картона, но те бяха разпределени поравно: три жълти и три директни червени картона, които оставиха сериозен отпечатък върху срещата. Цвайер и футболистите на САЩ и Австралия обаче бързо подобриха този показател по отношение на общия брой официални предупреждения.

Колкото и напрегнати да изглеждат тези срещи, те са далеч от абсолютните рекорди в историята на световните финали. Най-много жълти картони в един мач – изумителните 18 – бяха показани по време на легендарния и изключително изнервен сблъсък между Нидерландия и Аржентина на Мондиала в Катар през 2022 година. Ако говорим за общ брой картони и хаос на терена обаче, ненадмината остава т.нар. „Битка в Нюрнберг“ от 2006 година. В този легендарен осминафинал между Португалия и Нидерландия руският рефер Валентин Иванов извади рекордното количество от 16 жълти и 4 червени картона, превръщайки двубоя в най-недисциплинирания мач в историята на футбола.

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Снимки: Gettyimages

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