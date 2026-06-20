Белият дом обсъжда облекчаване на ограниченията за пътуване на отбора на Иран

Белият дом обмисля промяна на строгите ограничения за пътуване, наложени на националния отбор на Иран по време на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Съгласно настоящите визови условия, иранският тим има право да влиза в САЩ, които са съдомакини на турнира заедно с Канада и Мексико, само ден преди мач и трябва да напусне страната веднага след съответния двубой.

Тези правила накараха селекционера Амир Галеноей да определи отбора си като „най-потиснатия“ на първенството след равенството 2:2 с Нова Зеландия в Лос Анджелис в първия им мач.

Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за Световното първенство, заяви, че се водят „дискусии“ относно графика за пътуване на отбора за третия им мач от групата. Срещата е срещу Египет на 27 юни в Сиатъл.

Иранският отбор е базиран в Мексико по време на турнира. Според Джулиани е било разумно тимът да спазва строгите правила за първите си два мача в Лос Анджелис, който е на 30 минути полет. Тъй като полетът до Сиатъл е с продължителност до три часа, властите „водят разговори“ за евентуални промени.

„Знам, че президентът иска да намери баланс между спортната равнопоставеност на терена и гарантирането, че не правим компромис с националната си сигурност“, каза той пред местната телевизия в Сиатъл KOMO TV News.

„Искаме да сме сигурни, че иранският отбор има възможност да дойде и да се състезава. Това, което направихме за иранския тим, е изключително и заслугата е на президента Тръмп. Той подписа изпълнителна заповед, за да позволи на отбора да дойде и да играе на Световното първенство. Те вече бяха тук, за да играят в Лос Анджелис, и ще го направят отново на 21-ви.“

Джулиани не уточни дали Иран участва в тези дискусии.

От иранска страна настояват, че националният им отбор трябва да има право да пристига във всеки град-домакин два дни преди всеки мач и да се връща в базовия си лагер ден след срещата, „за да постигне оптимална техническа и физическа подготовка“.

„Футболната федерация на Иран смята, че подобни ограничения са в разрез с принципа за осигуряване на равни условия за всички участващи отбори и могат да се отразят негативно на подготвителните процеси“, заявиха от иранския щаб пред BBC.

„Вследствие на това федерацията официално ще изрази своето недоволство и ще подаде официална жалба до ФИФА по съответните канали.“

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