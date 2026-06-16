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  3. Футболист на Иран остана без виза, под въпрос е за следващите мачове

Футболист на Иран остана без виза, под въпрос е за следващите мачове

  • 16 юни 2026 | 14:06
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Американската виза на нападателя на националния отбор на Иран Мехди Тораби е изтекла американската виза след първия мач срещу тима на Нова Зеландия и ако не му бъде издадена бързо нова, ще пропусне следващите мачове на тима си от Мондиала, предаде иранската агенция Irna, цитирана от АФП.

Тораби не игра в първия мач на тима си, но може да няма повече възможност да се появи в игра. Всички играчи на Иран са получили визи, които им позволяват да влизат и напускат територията на САЩ, но на Тораби са му дали само за едно влизане", съобщават от агенцията. След мача с Нова Зеландия и пътуването до Лос Анджелис визата на нападателя е изтекла.

От федерацията са започнали процедура за издаването на нова виза, за да може да бъде на разположение на селекционера за следващите мачове. На около 15 от членовете на делегацията на Иран им бе отказана виза, а капитанът Мехди Тереми е имал проблеми на летището в Лос Анджелис. 

Лагерът на тима на Иран трябваше да бъде в Туксон, Аризона, но в крайна сметка заради политическата обстановка те избраха да се преместят в Тихуана, Мексико. Така отборът трябва всеки път да влиза в САЩ за мачовете, като двубоят с Белгия също е в Лос Анджелис, а третият мач с Египет е в Сиатъл. 

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Снимки: Imago

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