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Режимът в Иран завежда дела срещу фенове от първия двубой

  • 17 юни 2026 | 13:28
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Властите в Иран ще предприемат действия срещу феновете, които на стадиона освиркаха националния химн по време на мача с Нова Зеландия от Световното първенство по футбол, който се игра в Ингълууд.

Според портала Нур Нюз вече има привърженици, които са разпознати и срещу тях вече са заведени дела в Иран. Ако тяхната вина бъде доказана, техните активи в страната ще бъдат замразени. 

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Голяма част от иранските фенове, които посетиха двубоя с Нова Зеландия, завършил 2:2, носеха със себе си старото знаме на страната със слънцето и лъва, което стана символ на протестите срещу режима в страната. Тези привърженици категорично отхвърлят настоящото знаме на Ислямската република, както и химна, пише БТА. 

Самите привърженици заявиха пред медиите в САЩ, че подкрепят с пълни сили отбора на Иран, но не подкрепят режима в Техеран, за което говореше и бурната им радост при отбелязването на двата гола във вратата на Нова Зеландия.

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