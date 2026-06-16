Съставите на Иран и Нова Зеландия

Иран и Нова Зеландия откриват участието си на Световното първенство с двубой помежду си от група "G". Срещата на "СоФи Стейдиъм" в Ингълууд е с начален час 04:00 и ще бъде ръководена от мексиканеца Сесар Рамос.

Двубоят ще бъде излъчен на живо на bnt.sportal.bg, като същото важи за всички мачове от Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Букмейкърите дават предимство на иранците срещу един от тимовете, считани за аутсайдери на Мондиал 2026.

Няколко часа по-рано в първия двубой от същата група Белгия стигна само до 1:1 срещу коравия тим на Египет, воден от Мохамед Салах.

Иранците бяха съпътствани от визови проблеми заради военните действия между страната и САЩ, но след постигнатото примирие ситуацията се успокои и делегацията на "персите" пристигна на американска земя.

В предни позиции за Иран ще действат Мехди Тареми и Шахриар Моганлу, а по двата фланга ще играят Ариа Юсефи и Мохамед Мохеби. Двойка централни защитници ще са Али Немати и Шоджа Хализадех.

Нова Зеландия никак не впечатли в последните си контроли, като допусна тежко поражение с 0:4 от Хаити, а след това се представи по-достойно срещу Англия и отстъпи само с 0:1.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages