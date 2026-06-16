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Съставите на Иран и Нова Зеландия

  • 16 юни 2026 | 03:20
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Съставите на Иран и Нова Зеландия

Иран и Нова Зеландия откриват участието си на Световното първенство с двубой помежду си от група "G". Срещата на "СоФи Стейдиъм" в Ингълууд е с начален час 04:00 и ще бъде ръководена от мексиканеца Сесар Рамос.

Двубоят ще бъде излъчен на живо на bnt.sportal.bg, като същото важи за всички мачове от Мондиал 2026.

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Букмейкърите дават предимство на иранците срещу един от тимовете, считани за аутсайдери на Мондиал 2026.

Няколко часа по-рано в първия двубой от същата група Белгия стигна само до 1:1 срещу коравия тим на Египет, воден от Мохамед Салах.

Иранците бяха съпътствани от визови проблеми заради военните действия между страната и САЩ, но след постигнатото примирие ситуацията се успокои и делегацията на "персите" пристигна на американска земя.

В предни позиции за Иран ще действат Мехди Тареми и Шахриар Моганлу, а по двата фланга ще играят Ариа Юсефи и Мохамед Мохеби. Двойка централни защитници ще са Али Немати и Шоджа Хализадех.

Нова Зеландия никак не впечатли в последните си контроли, като допусна тежко поражение с 0:4 от Хаити, а след това се представи по-достойно срещу Англия и отстъпи само с 0:1.

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Снимки: Gettyimages

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