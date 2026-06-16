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Протести в близост до стадиона белязаха първия мач на Иран на Мондиал 2026

  • 16 юни 2026 | 06:28
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Малко преди първия мач на Иран на Световното първенство срещу Нова Зеландия, около стадиона в Лос Анджелис бяха забелязани няколко знамена и протестни транспаранти.

"Футболният отбор на терористичната Ислямска република не представлява народа на Иран", гласеше един от плакатите.

Много хора развяваха стари ирански знамена отпреди Ислямската революция от 1979 г. Атмосферата обаче беше мирна, отбеляза репортер на ДПА.

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"Радвам се да подкрепя народа на Иран тук, но не подкрепям режима", каза един фен.

Преди началото на мача иранският химн беше посрещнат с освирквания на стадиона.

Имаше голяма несигурност дали Иран изобщо ще участва в Световното първенство, предвид въоръжения конфликт със съдомакините САЩ и с Израел.

Иранските футболисти преместиха лагера си за Световното първенство от щата Аризона в Мексико, за да избегнат проблеми с визите, но на 11 официални лица все пак бяха отказани американски визи, за да преминат границата и да присъстват на мачовете на отбора.

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