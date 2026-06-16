Селекционерът на Иран: Ние сме най-потиснатият отбор в историята, дори не ни оставиха да се възстановим

Селекционерът на Иран Амир Галеноей изрази дълбокото си разочарование от отношението към неговия отбор по време на Световното първенство след равенството 2:2 с Нова Зеландия в понеделник. Той отдаде проблемите на войната, започната от САЩ срещу страната му, макар и да не назова пряко американската администрация.

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран стартира участието си на Мондиала със зрелищно равенство 2:2 срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис. Резултатът обаче не успя да засенчи изключително сложната ситуация, в която се намира националният отбор в началото на турнира.

🇮🇷 Amir Ghalenoei, sélectionneur de l'Iran, a déploré le traitement subi par son équipe lors de la Coupe du monde en raison de la guerre déclenchée par les Etats-Unis contre son pays.https://t.co/3hPARY2C3C pic.twitter.com/Gr8MOnB8ot — RMC Sport (@RMCsport) June 16, 2026

След месеци на несигурност заради войната в Близкия изток, Иран все пак участва в турнира. Отборът обаче трябваше в последния момент да премести базовия си лагер в Мексико, вместо в Аризона, а САЩ отказаха визи на около петнадесет членове на делегацията.

„На тази пресконференция не знам дали трябва да говорим за мача, което е доста иронично“, заяви селекционерът Амир Галеноей. „Плановете на нашия отбор бяха решени другаде. Трябваше да пристигнем в Лос Анджелис две вечери преди този мач, но ни беше забранено. Освен това планирахме да останем тук тази вечер, за да се възстановим, и да се върнем утре. Не ни беше дадено разрешение.

Ето защо бих искал да кажа, че иранският национален отбор е може би най-потиснатият отбор в историята на международната сцена. Президентът на федерацията не е тук. Мениджърът на отбора не е тук. Вътрешният мениджър на отбора не е тук. Медиите не са тук. Например, на треньорската скамейка, когато искахме да направим подготовка, един от треньорите трябваше да се занимава с това, както и с някои отговорности преди мача. Затова казвам, че сме най-потиснатият отбор в историята на международната сцена", добави иранският треньор.

„Отборът сега трябва да се възстанови до утре, а медицинският ни екип ще ни докладва, за да можем да определим кои играчи ще бъдат готови за следващия мач“, добави той. „Но начинът, по който се отнесоха с нас, както при късното ни пристигане, така и преди и след мача, мисля, че ситуацията се усложнява с всеки изминал ден. Въпреки това сме по-решени от всякога да работим здраво за нашия отбор, с повече енергия, и да изиграем по-добър мач.

Мисля, че този двубой беше един от най-добрите досега и публиката му се наслади, както на стадиона, така и извън него, защото вкарахме четири гола и показахме голям борбен дух. Можехме да спечелим, но стадионът беше отличен. Аз съм на около 50 години, участвал съм в лагери и мачове. Това преживяване беше много обогатяващо за мен. Бях щастлив да видя, че всички празнуваха от сърце. Те празнуваха своя отбор. Това беше голямо постижение за мен", добави иранският селекционер.

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Снимки: Imago