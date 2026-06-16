Капитанът на Иран също се оплака от стреса и от нареждането отборът да напусне САЩ веднага след първия си мач

Капитанът на Иран Мехди Тареми се оплака от отношението към него и съотборниците му, след като на цялата делегация е било наредено да напусне САЩ веднага след откриващия мач на отбора на Мондиал 2026. Нападателят призова ФИФА за повече подкрепа, независимо от политическото напрежение между Иран и САЩ, и се оплака, че футболистите са подложени на огромен стрес.

В подобен контекст се изказа и селекционерът на Иран Амир Галеноей

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е посетил съблекалнята на Иран непосредствено след двубоя с Нова Зеландия (2:2).

“Всичко е като катастрофа за нас… Все още имаме проблеми, защото би било нормално утре сутринта да направим възстановителна тренировка, след което да тръгнем за Тихуана. Но вместо това трябва да напуснем Лос Анджелис още сега и това не е добре за нас. Не е добре за футбола, защото на световно първенство трябва да се подготвиш добре за следващия мач. Защото това е голям стрес за играчите, щаба и всички останали. Нямаме тази подкрепа и мисля, че ФИФА трябва да ни помогне повече”, заяви Тареми.

На въпроса какво е казал Инфантино на играчите, нападателят отговори така: “Той просто иска да ни помогне. Сега сме още в началото на Световното първенство и той ще ни помогне”.

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Снимки: Gettyimages