Меси и Роналдо са сред играчите, които са тичали най-малко в първия кръг от груповата фаза на Световното

Лионел Меси и Кристиано Роналдо се наредиха сред тримата полеви играчи, изминали най-малко разстояние по време на откриващия кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 г. Според официалните данни и статистика на ФИФА двамата ветерани, които несъмнено са най-големите звезди на турнира, заеха последните места по покрита дистанция сред играчите, които не са вратари.

Осемкратният носител на "Златната топка" е на последно място по този показател със 7.33 километра за 80 минути, в които остана на терена срещу Алжир. Въпреки че традиционно в последните години е обвиняван, че не пресира достатъчно и не се връща в защита, Меси бе големият лидер на своя отбор и отбеляза хеттрик, с който счупи куп рекорди.

Кристиано Роналдо, който е с пет "Златни топки" остана 90 минути на терена при разочароващото равенство с ДР Конго (1:1). Той е изминал 7.52 км, което е третото най-ниско постижение в първия кръг. Въпреки че стана най-възрастният полеви играч, започвал като титуляр на Световно първенство (на 41 години), Роналдо завърши мача без гол и без точен удар от 3 опита.

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