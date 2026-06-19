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Австрия потвърди за травма на титулярен бранител, той е под въпрос за сблъсъка с Аржентина

  • 19 юни 2026 | 13:21
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Пресслужбата на Австрия потвърди, че защитникът Щефан Пош е получил фрактура на челюстта по време на победата над Йордания с 3:1 в груповата фаза на Световното първенство.

29-годишният футболист е пострадал при сблъсък с играча на съперника Абдула Ал-Фахури. Контузията е потвърдена след специализирано изследване.

Щефан Пош е с фрактура на челюстта от първия мач от Световното първенство срещу Йордания. Травмата е потвърдена чрез компютърна томография. Операция не е наложителна. В момента се изработва специална шина, за да се подпомогне процесът на оздравяване“, се казва в изявление на Австрийския футболен съюз в профила му в социалните мрежи.

На този етап не е известно дали Пош ще играе в следващия мач на тима от Мандиал 2026 срещу Аржентина на 22 юни.

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Снимки: Imago

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