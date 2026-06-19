Скалони поставен пред нова дилема преди втория мач на Аржентина на Световното

Националният тим на Аржентина поднови тренировки, а селекционерът Лионел Скалони е изправен пред нова дилема при избора на нападател, след като защитаващият титлата си шампион започна участието си на Световното първенство с победа с 3:0 над Алжир, а конкуренцията за титулярен нападател отново противопоставя Лаутаро Мартинес срещу Хулиан Алварес. Титулярите от първия мач на Мондиал 2026 се завърнаха на тренировъчния терен преди втория двубой срещу Австрия в понеделник, след като в сряда имаха занимания само във фитнеса. Мартинес води атаката на Аржентина в първата среща, преди Алварес да го замени в 55-ата минута. Хулиан Алварес беше титуляр преди турнира, но Скалони избра Мартинес, напомняйки за триумфалната кампания в Катар през 2022 година, когато футболистът на Интер започна като нападател номер 1 в състава, но Алварес зае позицията от третия мач нататък.

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Скалони заяви преди мача с Алжир, че състезателят на Атлетико Мадрид вече е възстановен от проблем с глезена и е на разположение. След двубоят селекционерът подчерта „невероятната физическа работа“ на Мартинес в първия мач. „Треньорът постоянно взема решения - кой да играе, кой не, кой влиза, кой излиза“, коментира Лионел Скалони, цитиран от агенция Reuters и продължи: „Всеки би искал да играе, но съставянето на отбора изисква 11 играчи и търсите идеалното функциониране.“

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Аржентински медии и журналисти, присъствали на тренировката, смятат, че Скалони вероятно ще избере Алварес пред Мартинес за мача срещу Австрия в група J. Несигурност съществува и при избора на десен бек, където Гонсало Монтиел започна срещу Алжир, но Науел Молина - обикновено първи избор, влезе на полувремето. Левият бек Николас Таляфико също остава под въпрос поради контузия в прасеца, като Факундо Медина го замести срещу Алжир. От Аржентинската футболна асоциация информираха по-рано, че Таляфико напредва във възстановяването си.

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Снимки: Gettyimages