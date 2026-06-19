Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Скалони поставен пред нова дилема преди втория мач на Аржентина на Световното

Скалони поставен пред нова дилема преди втория мач на Аржентина на Световното

  • 19 юни 2026 | 10:04
  • 601
  • 3

Националният тим на Аржентина поднови тренировки, а селекционерът Лионел Скалони е изправен пред нова дилема при избора на нападател, след като защитаващият титлата си шампион започна участието си на Световното първенство с победа с 3:0 над Алжир, а конкуренцията за титулярен нападател отново противопоставя Лаутаро Мартинес срещу Хулиан Алварес. Титулярите от първия мач на Мондиал 2026 се завърнаха на тренировъчния терен преди втория двубой срещу Австрия в понеделник, след като в сряда имаха занимания само във фитнеса. Мартинес води атаката на Аржентина в първата среща, преди Алварес да го замени в 55-ата минута. Хулиан Алварес беше титуляр преди турнира, но Скалони избра Мартинес, напомняйки за триумфалната кампания в Катар през 2022 година, когато футболистът на Интер започна като нападател номер 1 в състава, но Алварес зае позицията от третия мач нататък.

Семейството на Меси с официално изявление относно състоянието на баща му
Семейството на Меси с официално изявление относно състоянието на баща му

Скалони заяви преди мача с Алжир, че състезателят на Атлетико Мадрид вече е възстановен от проблем с глезена и е на разположение. След двубоят селекционерът подчерта „невероятната физическа работа“ на Мартинес в първия мач. „Треньорът постоянно взема решения - кой да играе, кой не, кой влиза, кой излиза“, коментира Лионел Скалони, цитиран от агенция Reuters и продължи: „Всеки би искал да играе, но съставянето на отбора изисква 11 играчи и търсите идеалното функциониране.“

"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина
"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

Аржентински медии и журналисти, присъствали на тренировката, смятат, че Скалони вероятно ще избере Алварес пред Мартинес за мача срещу Австрия в група J. Несигурност съществува и при избора на десен бек, където Гонсало Монтиел започна срещу Алжир, но Науел Молина - обикновено първи избор, влезе на полувремето. Левият бек Николас Таляфико също остава под въпрос поради контузия в прасеца, като Факундо Медина го замести срещу Алжир. От Аржентинската футболна асоциация информираха по-рано, че Таляфико напредва във възстановяването си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шестима арестувани след мача между Англия и Хърватия

Шестима арестувани след мача между Англия и Хърватия

  • 19 юни 2026 | 05:09
  • 993
  • 0
Лопетеги: Срамен резултат, извинявам се на Канада за контузията на Коне

Лопетеги: Срамен резултат, извинявам се на Канада за контузията на Коне

  • 19 юни 2026 | 04:43
  • 4711
  • 5
Джеси Марш: Това е историческа вечер за канадския футбол, но в момента ми е трудно да празнувам

Джеси Марш: Това е историческа вечер за канадския футбол, но в момента ми е трудно да празнувам

  • 19 юни 2026 | 04:22
  • 2533
  • 0
Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

  • 19 юни 2026 | 06:00
  • 40283
  • 25
Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор на Германия след Световното първенство

Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор на Германия след Световното първенство

  • 19 юни 2026 | 03:53
  • 4381
  • 0
Канада прегази деветима от Катар и гледа към елиминациите

Канада прегази деветима от Катар и гледа към елиминациите

  • 19 юни 2026 | 03:01
  • 30413
  • 47
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 1675
  • 2
Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

Вратарска грешка подари на Мексико място на 1/16-финалите

  • 19 юни 2026 | 06:00
  • 40283
  • 25
Канада прегази деветима от Катар и гледа към елиминациите

Канада прегази деветима от Катар и гледа към елиминациите

  • 19 юни 2026 | 03:01
  • 30413
  • 47
Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

Огромна е сумата, събрана от "Мача на Надеждата" в Бургас

  • 19 юни 2026 | 10:10
  • 1832
  • 2
Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

Блестящи резерви зарадваха Швейцария и разплакаха босненците

  • 18 юни 2026 | 23:56
  • 32880
  • 48
САЩ и Австралия ще искат да затвърдят отличното начало

САЩ и Австралия ще искат да затвърдят отличното начало

  • 19 юни 2026 | 08:00
  • 927
  • 1