Журналистката, предизвикала скандала около Меси, напусна доброволно и опозорена

Телевизионната водеща и аржентинска актриса Флоренсия Пеня е обявила, че доброволно напуска работата си в Luzu TV. Петя стана печално известна в последните дни, след като в ефир обяви, че бащата на Лионел Меси е починал. Новината се оказа невярна и впоследствие предизвика вълна от негативни реакции в социалните мрежи. От Luzu TV обявиха, че всички замесени в скандала, включително редактори, са били освободени. Самата Флоренция Пеня излезе пред медиите и със сълзи на очи публично се извини за това, че е разпространила новината без да има потвърждение, а впоследствие пусна официално извинение към семейството на аржентинската легенда и в социалната мрежа “Инстаграм”.

Водеща публично се извини на Меси, след като обяви, че баща му е починал

“Моля семейството на Меси за прошка в този ужасен момент, през който, както мога да си представя, те преминават в момента”, написа тя в мрежата.

Флоренция Пеня обяви, че невярната информация ѝ е била подадена от продуцентския екип на предаването по време на директно излъчване и тя се е доверила. Бившата вече водеща е обяснила, че се чувства “дълбоко засрамена” от собственото си поведение. Малко по-късно от семейството на осемкратния носител на “Златната топка” опровергаха смъртта на Меси старши, макар да потвърдиха тежкото му здравословно състояние. Самият легендарен нападател е част от състава на националния тим на “албиселесте” на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където възпитаниците на Лионел Скалони стартираха с блестяща победа с 3:0 над Алжир. Именно Меси пък бе звездата на тима със своя звезден хеттрик, донесъл успеха.

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Снимки: Gettyimages