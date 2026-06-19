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Анчелоти обясни защо Eндрик не играе за националния отбор на Бразилия

  • 19 юни 2026 | 14:46
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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отбеляза на пресконференция преди мача от Световното първенство през 2026 г. срещу Хаити, че нападателят Ендрик е важен за отбора. Нападателят на Реал Мадрид, който се представи добре по време на наема си в Лион, остана неизползвана резерва в дебютния двубой на "селесао" на Мондиал 2026.

„Виждам всички коментари. Това беше първият мач на Световното първенство, конкуренцията е ожесточена и това е напълно нормално. Ендрик не започна... Но има още 15 играчи, които също не играха. Трябва да бъдем търпеливи с Ендрик. Той е страхотен играч и Бразилия ще се радва на таланта му дълго време. Трябва да бъдем търпеливи и да го използваме в точния момент. Той ще бъде важен за националния отбор“, цитира думите на Анчелоти Global Esporte.

Мачът Бразилия срещу Хаити ще се изправи във втория кръг на Световното първенство през 2026 г. в събота, 20 юни. Началният час е 3:30.

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Снимки: Imago

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