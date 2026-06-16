Неймар още не тренира пълноценно

34-годишният нападател на бразилския национален отбор Неймар е близо до това да се завърне в състава. Тази информация беше съобщена от журналиста Андре Ернан в социалната мрежа "X".

Според източника, Неймар е преминал допълнителни медицински прегледи и се очаква да поднови тренировъчния процес още през настоящата седмица.

Тежи ли изобщо думата на Неймар?

Звездта се възстановява от контузия в прасеца. Поради травмата той пропусна първия мач на Бразилия срещу Мароко (1:1) на Световно първенство. Очаква се нападателят да се завърне на терена на 20 юни за срещата от втория кръг срещу Хаити.

Днес Неймар тренира отделно от основната група на "селесао".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages