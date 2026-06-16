Неймар още не тренира пълноценно

34-годишният нападател на бразилския национален отбор Неймар е близо до това да се завърне в състава. Тази информация беше съобщена от журналиста Андре Ернан в социалната мрежа "X".
Според източника, Неймар е преминал допълнителни медицински прегледи и се очаква да поднови тренировъчния процес още през настоящата седмица.
Тежи ли изобщо думата на Неймар?
Звездта се възстановява от контузия в прасеца. Поради травмата той пропусна първия мач на Бразилия срещу Мароко (1:1) на Световно първенство. Очаква се нападателят да се завърне на терена на 20 юни за срещата от втория кръг срещу Хаити.
Днес Неймар тренира отделно от основната група на "селесао".
Снимки: Gettyimages