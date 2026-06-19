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Анчелоти обмисля промени в състава на Бразилия след лошия старт на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 09:01
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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планира да направи промени в отбора си и е убеден, че "Селесао" ще се представи по-силно срещу Хаити във втория си мач от груповата фаза на Световното първенство след слабия старт. Петкратните световни шампиони започнаха турнира с равенство 1:1 с Мароко и ще се стремят да запишат победа срещу Хаити в петък.

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„Можем да подобрим отбора и ще го подобрим“, каза Анчелоти „на пресконференцията преди мача. „Отборът не беше доволен, защото първият мач не беше добър, особено първото полувреме. Но утре ще играем различен мач, с много по-високо качество.“ Италианският треньор потвърди, че ще направи промени в стартовия състав. Очаква се Данило и Матеуш Куня да заменят съответно Ибанес и Игор Тиаго. Неймар, междувременно, няма да пътува до Филаделфия с отбора, тъй като все още се лекува от контузия и тренира само индивидуално. Бразилия е под напрежение след първия мач, но Анчелоти подчерта, че трябва да се справи с това и че е привилегия да бъде треньор на Бразилия.

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„Не печелиш Световно първенство в първия мач. Трябва да намерим решение. Работихме през последните няколко дни, за да го намерим и мисля, че го направихме. Все още съм уверен, че отборът ще бъде конкурентоспособен“, каза той. На въпроса дали феновете трябва да се тревожат, че Бразилия няма ясна тактическа идентичност под негово ръководство, Анчелоти каза, че предпочита отборът му да бъде гъвкав и да използва различни тактически постройки. „Не искам една-единствена идентичност“, каза той. "Искам моят отбор да има множество идентичности.“

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Снимки: Gettyimages

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