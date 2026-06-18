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Приеха по спешност легендарния Карлос Алберто Парейра

  • 18 юни 2026 | 19:58
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Приеха по спешност легендарния Карлос Алберто Парейра

Легендарният бразилец Карлос Алберто Парейра е бил приет в спешното отделение на болницата „Самаритано“ в Рио де Жанейро, обявиха от лечебното заведение за медиите в града. Световният шампион от 1994-та година като селекционер получава в болницата механична дихателна подкрепа, но състоянието му е стабилно.

Иначе 83-годишният специалист беше диагностициран с Лимфом на Ходжкин през 2023-а - вид рак, който започва в лимфната система. В един момент се смяташе, че болестта е в ремисия, но по-късно се е появила отново.

Карлос Алберто Парейра е смятан за един от треньорите, които са променили генерално политиката на националния отбор с постиженията си. Той беше начело на „кариоките“, когато спечелиха титлата на Мондиал’94 – първенството, което ще остане паметно и за България с успехите на отбора, воден от Димитър Пенев, припомня БТА.

Освен на националния тим на Бразилия (през 1994-та и през 2006-а година) , роденият в Рио де Жанейро специалист, е водил Кувейт през 1982-ра година на Световно първенство, ОАЕ – на Мондиал 1990-а в Италия, Саудитска Арабия през 1998-а и Южна Африка през 2010-а година.

Също така на визитката му стоят Копа Америка от 2004-а година, Купата на Конфедерациите през 2005-а като треньор на Бразилия. Също така е бил помощник-треньор и на Световното първенство през 1970-а година в Мексико, когато е отговарял за физическата подготовка на Краля Пеле, Жаирзиньо, Тостао, Ривелиньо, Евералдо и другите звезди от състава на Марио Загало.

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