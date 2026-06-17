Неймар вече тренира със съотборниците си

Неймар се присъдени към съотборниците си на тренировъчното игрище за първи път, откакто петкратните шампиони от Бразилия пристигнаха в Ню Джърси.

34-годишният нападател, възстановяващ се от контузия на десния прасец, беше видян да прави упражнения с отбора, след като загря отделно с обувки и с топката, предлагайки на бразилските фенове поглед към „напредъка“ преди мача от група C срещу Хаити във Филаделфия в петък. Това беше още една стъпка в постепенното завръщане на номер 10 на „селесао“, който във вторник, в сесия, затворена за медиите, стъпи на терена за първи път, откакто пристигна отборът, като бразилската футболна асоциация заяви, че е извършил физическа работа и е имал известен контакт с топката.

Дали това ще се превърне в пълноценна тренировка или дори в място на пейката срещу Хаити, остава несигурно, тъй като медиите имаха достъп само през първите 15 минути от сесията в сряда.

Неймар беше ограничен до работа на закрито в тренировъчния център на отбора с физиотерапевти и фитнес треньори.

Източници, близки до националния отбор, казаха, че треньорският щаб е предпазлив и няма намерение да ускорява възстановяването му.

Проблемът с прасеца възникна по време на загубата на Сантос с 0:3 от Коритиба миналия месец и е последният в дълга поредица от контузии и физически проблеми за Неймар, който не е играл за Бразилия от почти три години.

Кампанията на състава, воден от Карло Анчелоти, започна тромаво с равенство 1:1 срещу Мароко, докато се бореше за дългоочакваната шеста титла на Световното първенство, удължаваща рекорда.

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Снимки: Imago