Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. Неймар вече тренира със съотборниците си

Неймар вече тренира със съотборниците си

  • 17 юни 2026 | 21:09
  • 125
  • 0

Неймар се присъдени към съотборниците си на тренировъчното игрище за първи път, откакто петкратните шампиони от Бразилия пристигнаха в Ню Джърси.

34-годишният нападател, възстановяващ се от контузия на десния прасец, беше видян да прави упражнения с отбора, след като загря отделно с обувки и с топката, предлагайки на бразилските фенове поглед към „напредъка“ преди мача от група C срещу Хаити във Филаделфия в петък. Това беше още една стъпка в постепенното завръщане на номер 10 на „селесао“, който във вторник, в сесия, затворена за медиите, стъпи на терена за първи път, откакто пристигна отборът, като бразилската футболна асоциация заяви, че е извършил физическа работа и е имал известен контакт с топката.

Дали това ще се превърне в пълноценна тренировка или дори в място на пейката срещу Хаити, остава несигурно, тъй като медиите имаха достъп само през първите 15 минути от сесията в сряда.

Неймар беше ограничен до работа на закрито в тренировъчния център на отбора с физиотерапевти и фитнес треньори.

Източници, близки до националния отбор, казаха, че треньорският щаб е предпазлив и няма намерение да ускорява възстановяването му.

Проблемът с прасеца възникна по време на загубата на Сантос с 0:3 от Коритиба миналия месец и е последният в дълга поредица от контузии и физически проблеми за Неймар, който не е играл за Бразилия от почти три години.

Кампанията на състава, воден от Карло Анчелоти, започна тромаво с равенство 1:1 срещу Мароко, докато се бореше за дългоочакваната шеста титла на Световното първенство, удължаваща рекорда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

  • 17 юни 2026 | 17:30
  • 3700
  • 1
Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

  • 17 юни 2026 | 17:10
  • 1053
  • 0
Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

  • 17 юни 2026 | 17:02
  • 7768
  • 34
Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

  • 17 юни 2026 | 16:54
  • 992
  • 0
Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

  • 17 юни 2026 | 16:38
  • 1502
  • 1
Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

  • 17 юни 2026 | 16:19
  • 3631
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Португалия 1:1 ДР Конго, отмениха красив гол на Кансело

Португалия 1:1 ДР Конго, отмениха красив гол на Кансело

  • 17 юни 2026 | 21:13
  • 14711
  • 104
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 33022
  • 154
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 39251
  • 124
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 13702
  • 17
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 19862
  • 41
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 17905
  • 15