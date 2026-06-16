Неймар поднови тренировки

Неймар направи първа тренировка след пристигането на Бразилия в САЩ. Нападателят тренира индивидуално, като бе с маратонки, а не с бутонки. Той не се включи в занимания с топка или с физически контакт със съотборниците си.

🚨BREAKING:



Neymar has begun his transition phase & returns to training today for the first time since the World Cup started!



Neymar took part in fitness exercises only with no ball work or group contact yet.



📰 | @CBF_Futebol (🌕) pic.twitter.com/oI4mWx9Tzq — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) June 16, 2026

Това беше първата стъпка в прехода на Неймар към завръщане на терена. Той трябва да подобри физическото си състояние още доста преди да бъде на разположение на Карло Анчелоти. “Кариоките” стартираха участието си на Световното първенство с равенство 1:1 срещу Мароко. Следващият им мач е на 20 юни срещу Хаити.

Вчера звездата мина медицински прегледи, след които от бразилския щаб съобщиха:„Неймар е преминал медицински преглед днес. Това бяха рутинни последващи тестове, за да се следи възстановяването му от контузията. Всичко върви по очаквания начин. Неймар няма да излезе на терена днес. Очаква се той да тренира с групата през цялата седмица“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago